蘋果今年擬在美購190億個晶片 點名台積電亞利桑那廠

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）計劃今年從美國採購超過190億個晶片，執行長庫克還指出，蘋果會向台積電在亞利桑那州一座新廠採購數以千萬計的先進處理器。

彭博（Bloomberg News）報導，蘋果採購美製晶片是該公司調整全球供應鏈的一環，其中包括逐步降低對中國依賴，並提升印度製iPhone產量。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天在投資人電話會議中談到更為依賴台積電。台積電在亞利桑那州的投資設廠計畫，將擴大至6座廠房。

庫克說道，蘋果今年將從台積電營運的亞利桑那州一座新廠採購數以千萬計的先進處理器。彭博先前披露，這些工廠已開始生產用於低階iPad平板電腦和智慧手錶Apple Watch的處理器。

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庫克也提到蘋果如何從美國本土採購iPhone螢幕使用的玻璃，他指的可能是康寧公司（Corning）。

蘋果今年稍早表示，未來4年將於美國投資5000億美元，包含在德州的一座工廠生產人工智慧（AI）伺服器。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140502