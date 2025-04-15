川普拚美國製造 王美花：筆電手機高人力需求恐難落地

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（中央社記者劉千綾台北15日電）輝達結盟鴻海和台積電等廠商布局美國製造，前經濟部長王美花表示，台積電已答應加大赴美投資，鴻海和緯創有一部分的伺服器須到美國生產，但她認為，筆電和手機的組裝由於人力需求高，不可能回到美國製造。

美國啟動對半導體和藥品關稅調查，王美花表示，除了關注美方半導體關稅調查方向，廠商也要適度表現，啟動回美投資計畫，但投資需要很久的時間，美國總統川普是否有耐心等待是最大的問題。

美國商務部昨天宣布，根據貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），正在對進口藥品和半導體進行調查，理由是過度依賴外國生產藥品與晶片對國家安全構成威脅。

王美花今天在台灣上市櫃公司協會東方領袖講座受訪表示，川普目的就是想要半導體和藥品回到美國製造，相對於使用國際緊急經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act, IEEPA）啟動對等關稅措施，「第232條款比用IEEPA還要文明」。

王美花表示，根據第232條款調查過程，須經由公眾提供意見等，最後再做決定、並由總統公布，時間可能花費幾個月，川普先說要對半導體和藥品啟動調查，因此須觀察之後公布的方向，不過至少會讓公眾提供意見。

美國對等關稅原定4月9日（美國時間）起實施，王美花表示，川普就是希望每樣產品都回到美國製造，但現在美方根據第232條款啟動調查，也要觀察川普能否聽見各方意見，同時，川普也會觀察廠商赴美投資的情況。

王美花指出，台積電已經答應加大赴美投資，輝達（NVIDIA）昨天也宣布和台積電、鴻海、緯創等台廠合作，在美國發展AI基礎設施，這也代表，鴻海和緯創有一部分的伺服器須到美國生產，廠商須在美國尋找製造的生產基地。

王美花強調，川普會觀察廠商是否落實在美國的投資，雖然美方政策變化仍大，不過川普最終主軸，就是廠商要落實在美製造的承諾，川普就算讓步也不會一下就讓步，「MAGA（讓美國再次偉大）講到後來什麼都沒有，他也交代不過去」。

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王美花表示，Open AI、蘋果、輝達和台積電等公司都已經公開宣布在美國投資，要觀察投資是否落地，「但投資不是今天講，明天就會落地」，投資需要很久的時間，川普是否有耐心等待是最大的問題。

王美花指出，廠商要適度表現，開始啟動回美投資計畫；川普也要理解，筆電和手機的組裝不可能回到美國製造，由於所需較高人力，也不可能全部自動化。至於美國人力挑戰問題，她坦言，光是台積電在美國設廠就面臨人力問題，更何況是其他產業。（編輯：楊凱翔）1140415