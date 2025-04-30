川普上任百日 美商務部長親訪台積電亞利桑那晶圓廠

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓29日專電）美國總統川普上任百日，美國商務部長盧特尼克今天參訪台積電位於亞利桑那州的晶圓廠，商務部指出，這凸顯川普政府對強化「美國製造業黃金時代」的承諾。台積電董事長魏哲家表示，亞利桑那第3座晶圓廠近期動土，將把更先進的半導體產能帶到美國。

美國商務部下午發布新聞稿表示，盧特尼克（Howard Lutnick）今天參訪台積電位於亞利桑那州鳳凰城的半導體晶圓廠。台積電在當地動土興建第3座晶圓廠。

盧特尼克透過新聞稿強調台積電對美投資的重要性表示：「我們來到台積電亞利桑那廠，以慶祝美國製造業回歸。」

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，歡迎盧特尼克造訪台積電亞利桑那廠，並向他展示目前的進展。為支持美國在智慧型手機、高效能運算及人工智慧（AI）領域作為領先創新者的需求，「我們最近為第3座晶圓廠動土，將把更先進的半導體產能帶到美國」。

商務部指出，盧特尼克這次參訪凸顯川普政府對強化「美國製造業黃金時代」的承諾，川普上任百日內，商務部與全球產業領袖合作，加速對美國產品製造的投資，包括鋁材、半導體等。透過「投資加速計畫」（Investment Accelerator Program），已可看到顯著進展，台積電亞利桑那第3廠就是一個例子。

商務部表示，這項擴建計畫將生產尖端晶片，推動美國人工智慧、資料中心及智慧型手機產業的發展。

台積電的美國客戶也樂見這項進展。蘋果執行長庫克（Tim Cook）表示，作為台積電亞利桑那廠的最大客戶，「我們對美國創新的未來及其將創造的機會充滿期待」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則說，AI正徹底改變科技架構，輝達的AI超級電腦是基礎，「我們很自豪能在亞利桑那州生產這些技術，把AI基礎設施製造帶回美國」。

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰表示，多年來台積電一直是重要夥伴，超微與台積電的研發、製造團隊密切合作，使超微能推出領先業界的產品。

她說，超微作為台積電在高效能運算方面的主要客戶，「展現了我們如何攜手創新，交付推動未來運算的先進技術」。

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台積電為全球最大晶圓代工廠，繼原本規劃在亞利桑那州興建3座晶圓廠後，魏哲家3月初和川普在白宮舉行記者會宣布將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心。

商務部表示，台積電額外的1000億美元投資預計在未來4年內創造4萬個建築工作機會，並帶來數萬個高薪的高科技職位，未來10年在亞利桑那州更將創造超過2000億美元的間接產出。（編輯：洪啓原）1140430