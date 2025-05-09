路透：輝達設計銷中國H20降規晶片 預計7月發表

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（中央社北京9日綜合外電報導）路透社引述3位知情人士的說法報導，美國晶片製造商輝達（NVIDIA）擬於未來2個月內針對中國市場發表降規版的H20人工智慧（AI）晶片，以克服美國對H20原版晶片的出口管制。

其中2名消息人士透露，輝達已向頂級雲端運算供應商在內的重要中國客戶發出通知，目標是7月發表這款經過調整的H20晶片。

面對華府擴大限制中國取得先進半導體技術，這款降規版H20晶片，代表著輝達想要努力留在中國市場的最新嘗試。

H20晶片一度是輝達獲准在中國銷售、效能最強大的AI晶片，但美國官員4月通知輝達這款產品須取得出口許可後，該晶片實質上形同禁止銷往中國。

輝達已經制定新技術門檻，用於指導修改後的晶片設計開發。其中一位消息人士提到，調整後的規格將使原版H20晶片大幅降級，包括大幅減少記憶體容量。

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另一名消息人士指出，下游客戶可能會修改模組配置，以調整新款晶片的效能水準。

輝達對此報導拒絕置評，美國商務部則沒有立即回覆路透社的置評請求。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140509