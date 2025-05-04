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全球化自由貿易已死 AI巨頭輝達、台積電挑戰加劇

2025/5/4 11:32（5/4 11:52 更新）
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圖為台北市內湖區輝達台灣分公司外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹4日電）由於地緣政治盛行，貿易壁壘升高，世界政經局勢丕變，正如台積電創辦人張忠謀所說，全球化已死、世界自由貿易已死。貿易環境變動為快速增長的AI市場添增變數，輝達與台積電的挑戰加劇，美國半導體關稅將成為Computex焦點議題。

美中貿易摩擦升溫，國安議題高漲，中國電信巨擘華為曾是台積電第2大客戶，僅次於蘋果公司（Apple），因華為被美國列入黑名單，台積電為遵守法規要求，自2020年9月中旬就不再向華為出貨。

台積電在年報中指出，各主要經濟體貿易政策的變動，例如對特定產品提高關稅、執行進出口管控及採取其他貿易壁壘措施，可能影響台積電或客戶的銷售，從而影響台積電的營運成果，台積電並可能面臨鉅額的法律責任和財務損失風險。

美國商務部今年針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等AI晶片，發布新的出口許可要求，讓輝達將因此認列55億美元相關費用，超微也將認列8億美元的額外費用，市場版圖還可能因而出現變動，備受關注。

華為積極發展AI晶片，昇騰910C傳出將於5月量產出貨，並於下半年推出昇騰920，以取代輝達晶片，搶占中國市場。

輝達執行長黃仁勳4月中旬前往中國，向官員表示，中國市場對輝達十分重要，並承諾以最好方式服務中國市場。他在美國受訪時更示警，中國在科技領域正成長為強大競爭對手，美國AI技術需要加快在全球擴散，希望川普政府能修改AI晶片出口規範，以便企業更能抓住未來的機會。

至於台灣最重要的半導體產業，過去是零關稅，美國總統川普宣布擴大對美國進口貨物徵收關稅後，商務部針對進口半導體進行國家安全調查，包括矽晶圓和設備等。美國是否以國安為由對半導體課徵關稅，是下週各界關注焦點。

台積電認為，任何對進口到美國的半導體及包含半導體成分的產品徵收關稅，可能會導致購買這些產品的成本增加，進而導致對台積電產品和服務的需求下降，對公司業務及未來成長產生不利影響。

面對關稅變數，台積電加速並擴大美國投資，亞利桑那州第3廠已於近期動土，美國總投資金額預計增至1650億美元，將共計建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

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廣達董事長林百里說，廣達有「總舖師」的彈性和韌性，在全世界有9座廠區，這樣的韌性對廣達客戶而言，在未來受關稅影響的變動時代，是一個很好的解決方法。鴻海集團也致力分散生產基地，減少依賴單一地區，分散地緣風險，以面對關稅不確定性。

不具名產業專家說，美國半導體關稅將是產業發展的新變數，預期將是台北國際電腦展熱門的話題，產業大老的看法及科技大廠的因應之道，將是各界關心的焦點。（編輯：張良知）1140504

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