COMPUTEX首場論壇 彭双浪：AI掀全新數位轉型商機

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（中央社記者潘智義台北6日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）首場論壇AI NEXT Forum今天揭開序幕，台北市電腦公會理事長彭双浪表示，這不只是產業對話的起點，更預告了AI科技從雲端到邊緣的創新應用，將為全球產業帶來全新的數位轉型與商機。

電腦展COMPUTEX主辦單位台北市電腦公會，今天舉行今年首場論壇AI NEXT Forum，為COMPUTEX 2025正式揭開序幕。彭双浪指出，台灣在半導體與科技製造領域實力深厚，隨著人工智慧（AI）加速推動，台灣產業透過上下游整合與全球布局，完善AI軟硬體供應鏈，並能串聯AI資料中心、企業AI與邊緣運算，提供全方位解決方案。

彭双浪說明，COMPUTEX走過40餘年，早已成為全球科技產業的重要指標，也見證台灣在資通訊與半導體領域的技術成長。今年以AI NEXT為主題，聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續，呼應AI技術快速演進下的新一波應用浪潮。

他介紹今年超過6成展位聚焦AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。AI正從雲端延伸至邊緣，加速改變生活與產業樣貌。台灣憑藉完整供應鏈與製造實力，成為全球AI硬體生態的關鍵一環，也正推動製造、醫療、金融與智慧移動等領域的轉型升級。

今年展會有兩大亮點，首先是半導體與IC設計領導廠商齊聚COMPUTEX，包括輝達（NVIDIA）、高通、聯發科、 恩智浦（NXP）、SK海力士、鎧俠、力積電與耐能等，將透過論壇與展示發表最新AI技術成果。其中，RISC-V主題館也將舉辦RISC -V Taipei Day，聚焦AI SoC與晶片安全等關鍵議題。

同時，InnoVEX新創展區也可看到多元AI創新動能，像是Edge AI基金會主題館，以及由國科會的IC Taiwan Grand Challenge （ICTGC） 主題館。此外，今年大會官方獎項「Best Choice Award」中，超過一半的得獎產品也與AI應用相關，凸顯AI已成為帶動產業發展的重要引擎。

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另一亮點是AI應用的全面拓展。今年新增「AI服務技術區」與「機器人與無人機區」，由AWS、所羅門等企業展示生成式AI、代理式AI與智慧機器人技術；而先進車用科技主題館也將呈現智慧座艙與未來移動的應用實例。

彭双浪表示，今天的AI NEXT論壇，聚焦AI 2.0時代的技術策略，涵蓋生成式AI、企業資料中心、公私雲部署、AI伺服器與大語言模型的整合應用。英特爾（Intel）、亞馬遜旗下公司Amazon Web Services（AWS）、麥肯錫、緯穎、研華、華碩與台達等業界領袖，與資策會將會共同分享實戰經驗，激盪更多轉型思維與合作契機。（編輯：楊凱翔）1140506