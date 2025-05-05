新台幣強升 研華：不會因升值向客戶漲價

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（中央社記者吳家豪台北5日電）新台幣兌美元匯率強勢升值，以出口為導向的電子股面臨匯兌損失風險。工業電腦廠研華董事長劉克振今天表示，不會因為新台幣升值而向客戶漲價，「這個東西應該是認了」，研華利潤和EPS（每股盈餘）會降低，但還在可忍受範圍。

研華睽違12年重返台北國際電腦展（COMPUTEX），今天舉辦展前記者會。劉克振被問到新台幣升值議題指出，目前升值幅度約3%至5%，研華利潤一定會降低，但不會向客戶漲價，因為先前新台幣貶值時，研華也沒有因此降價，不需要跟客戶太計較。

他坦言，新台幣升值後，研華可能認列匯損、利潤會降低，可以預期EPS將有損失，但是還在可忍受範圍；研華有部分產品在中國生產，最後是以新台幣結算，可以靠別的地方補回來。

談到關稅戰影響，劉克振表示，研華內部針對關稅曾在數週前慎重開會討論。由於台灣在工業電腦領域的國家取代性非常低，還沒到非常危機的地步，研華內部想法是把因為關稅而漲價的部分成本轉嫁給客戶，另一部分由研華吸收，推估台灣關稅的稅率不會到32%，可能最後降到15%至20%，研華利潤一定會降低，但不會滅頂或翻盤。

面對利潤降低的情況，劉克振指出，研華會在邊緣運算和軟體方面再耕耘，要認真做軟體，為客戶提供更高的價值。因為人工智慧（AI）的緣故，工業電腦產業的需求增加很快，研華可以減少一些價格、提供更多價值。

媒體詢問赴美設廠計畫，劉克振表示，從20到30年前，研華就在美國北加州設廠，進行大型系統最後組裝。目前正在南加州興建辦公室與廠房，預留一半土地可供擴產；有董事建議去美國設立SMT（表面黏著技術）產線，不過目前零組件輸入美國也會被課徵關稅，不見得適合。

他進一步分析，若研華到美國設立SMT產線，必須考慮勞工、成本和靈活度；研華SMT產線需要複雜、少量多樣的格式，在美國如果想複製，需要好幾位有經驗的製造主管過去，整體成本會增加很多。

劉克振提到，美國總統川普要台積電赴美設廠，他沒話講，「但川普有要電子裝配業嗎」；他唸高中時，親眼看到大批美國工廠移到台灣來，美國早在40至50年前就把電子製造業移到台灣，現在沒道理把電子製造業移回去。

研華在今年COMPUTEX將以「Edge Computing & WISE-Edge in Action」為策展主軸，透過一系列主題論壇、展覽與線上直播活動，攜手全球客戶及合作廠商共同探討AI邊緣運算的潛力。

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劉克振說，研華一直堅持在B2B（企業對企業）領域，並未介入B2C（企業對消費者）。因為AI的出現，B2B和B2C交會在AI，研華發現沒有比COMPUTEX更好的的論述平台，應該以後都會參加COMPUTEX。

劉克振說，自從這2年掀起AI風潮，自動化技術已經改變，將結合大語言模型和AI代理人（AI Agent），形成邊緣運算與智能整合的新潮流，研華準備全面進入這樣的新經營模式，在智慧工廠、智慧設備、智慧能源、智慧城市與零售、智慧醫療5大應用領域全面發揮，在COMPUTEX呈現。（編輯：張良知）1140505