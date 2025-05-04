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黃仁勳5/19登台演講為Computex開場 AI機器人受期待

2025/5/4 11:15（5/4 11:55 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹4日電）輝達執行長黃仁勳將於5月19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年Computex活動揭開序幕。隨著台積電和特斯拉看好AI機器人發展前景，台灣生態系和相關供應鏈發展情況，將是各界關注的重點。

人工智慧（AI）快速發展，AI教父黃仁勳一舉一動成為全球科技界矚目的焦點。他近年來台總是掀起AI及機器人旋風，在電腦展的演講，不僅全場爆滿，還吸引台塑、廣達、華碩等重量級企業大老闆和政府官員到場聆聽。

黃仁勳個人特色鮮明，常以一襲黑色皮衣現身，演講總有令人驚喜之處。他在2023年Computex演講時，當場請AI做一段台灣傳統音樂旋律，並馬上演奏出來，會場猶如大型卡拉OK包廂，觀眾一起跟唱AI做出來的歌曲，展現生成式AI的強大能力。

在2024年Computex展前演講，黃仁勳首度揭露輝達在Blackwell架構後的新一代GPU平台，代碼是Rubin。他還在演講尾聲以一段影片對台灣供應鏈夥伴的支持表達感謝，並秀出台灣地圖，周邊圍繞著許多輝達合作夥伴名稱，令人印象深刻。

黃仁勳在2025年Computex演講會有什麼亮點，各界矚目。不具名產業專家指出，黃仁勳3月在輝達GTC大會中，一口氣公布了Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultra及預計2028年登場的Feynman等4代AI晶片產品藍圖，也談及數位孿生、量子運算和矽光子等，黃仁勳在電腦展會秀出什麼特別的新品及驚喜，有待觀察。

產業專家說，黃仁勳在GTC主題演講尾聲，讓人型機器人Blue登台與他互動，相當吸睛。台積電在北美技術論壇上，首度揭露人形機器人的願景，詳列機器人的大腦、感測、動作及動力，分別需要應用處理器、影像感測器、微機電（MEMS）、微控制器（MCU）及電源管理晶片等，對先進矽需求更大，令AI機器人議題更受到期待。

輝達在GTC大會中，發表開放式人形機器人基礎模型Isaac GR00T N1，以及加速機器人開發的模擬框架，提供通用人形機器人推理能力和技能；黃仁勳宣示，通用機器人的時代已經來臨。市調機構集邦科技預期，藉由軟硬體整合方案，輝達已打造機器人技術領域的生態圈，將加速人形機器人提前放量。

特斯拉執行長馬斯克日前在X平台發文指出，機器人將在5年內技壓最出色的外科醫生，進一步激勵各界對於AI機器人發展的信心。

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專家分析，台積電在技術論壇中擘劃人形機器人的願景，應是希望號召更多供應鏈廠商投入參與，擴大生態系，並新增訂單來源，創造市場經濟規模。

專家表示，AI機器人是台灣產業的新機會，台灣AI機器人生態系和相關供應鏈發展情況，將是今年電腦展一大關注重點。由於台灣的強項在於製造，AI機器人於智慧製造的應用更是重中之重。（編輯：張良知）1140504

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#台積電
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