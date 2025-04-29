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COMPUTEX將登場 安謀5/19舉辦前瞻技術高峰演講

2025/4/29 19:03
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（中央社記者劉千綾台北29日電）COMPUTEX 2025將於5月20日至5月23日登場，外貿協會今天表示，安謀（Arm）將在5月19日舉辦前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey演講，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機。

貿協今天發布新聞稿表示，Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理柏基（Chris Bergey），以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

貿協表示，人工智慧已成為推動世界變革的核心力量。對於正在塑造未來的科技業者與決策者而言，現階段的選擇比以往更加明確且關鍵，包括選用具備可擴展性的運算架構，以及在效率、安全與普及性之間取得最佳平衡，將AI應用部署在最關鍵的場域。

面對數位轉型浪潮，貿協表示，Arm正攜手全球夥伴推動人工智慧的發展進程。Arm將在演講中分享如何從晶片設計、軟體開發、雲端與邊緣平台，以其先進技術結合生態系夥伴，持續打造一個蓬勃且不斷進化的生態系，共同定義新一代人工智慧體驗。

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此外，Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven也將在5月21日「生成式AI再進化」論壇中，以「智慧的擴展性：AI未來的關鍵需求」為題發表演說。

貿協表示，隨著生成式AI革命的持續推展，能源可說是核心議題，AI的模型變得更大、更強，其運算需求也相對急遽增加，導致功耗上升，並對基礎設施運作造成極大壓力。Arm將在演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現AI的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。（編輯：翟思嘉）1140429

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