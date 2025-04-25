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COMPUTEX首場論壇5/6登場 科技領袖雲集談AI

2025/4/25 11:39
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（中央社記者潘智義台北25日電）台北市電腦公會今天表示，將於5月6日舉辦COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM，除理事長彭双浪、榮譽理事長童子賢，並匯聚英特爾（Intel）、AWS、緯穎、麥肯錫、資策會、研華、華碩、雙鴻、台達等科技領袖，聚焦AI生態系的產業變革與企業轉型契機。

台北市電腦公會表示，AI NEXT是台北國際電腦展COMPUTEX 2025的定位，代表COMPUTEX將是全球AI產業的重要推手。隨著生成式AI（GenAI）、大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）等AI技術快速演進，全球企業正面臨前所未有的數位轉型浪潮。

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麥肯錫研究報告指出，AI科技所帶來的長期發展機會高達4.4兆美元，未來產業競爭力將與AI運用深度密不可分。

2025年台北國際電腦展將於5月20日至5月23日登場，今年吸引約1400家廠商參加，使用約4800個攤位，分享最新AI產業趨勢及應用服務技術，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題。（編輯：林家嫻）1140425

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