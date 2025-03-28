COMPUTEX 5/20登場 劉揚偉受邀發表主題演講

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（中央社記者劉千綾台北28日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、美國高通公司總裁暨執行長艾蒙等人接力發表主題演講，外貿協會今天表示，鴻海科技集團董事長劉揚偉也受邀於5月20日擔任講者。

台北國際電腦展吸引全球科技巨頭來台，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將於5月19日發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破；聯發科技執行長蔡力行也敲定於5月20日，以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題發表主題演講。

貿協今天發布新聞稿表示，鴻海科技集團董事長劉揚偉受邀於5月20日上午發表主題演講。

鴻海自2019年11月對外宣示，布局「電動車、數位健康、機器人」3大未來產業，及「AI、半導體、新世代通訊」3大核心技術的「3+3」轉型策略以來，逐漸從過去「製造的鴻海」轉型為「科技的鴻海」，並以此為基礎進一步延伸成為平台解決方案的科技公司。

因應AI對全球產業所帶來的轉變，貿協表示，鴻海正積極導入AI技術，為客戶與政府打造智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大核心平台，助力產業升級與發展。此外，鴻海也正在構建一個全新的AI Foundry，這不僅是技術上的突破，更是思維模式的革新。

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貿協指出，鴻海機器人業務相當廣泛，在多元化的策略上，涵蓋工業、商用、醫療、家用等，為客戶提供整機製造的一站式服務，未來將攜手客戶與合作夥伴進行軟體開發，在機器人產業做到垂直應用，期待屆時與外界一起分享鴻海的創新與轉型。

2025年台北國際電腦展將於5月20日至5月23日登場，今年吸引近1400家廠商參加，使用約4800個攤位，展覽面積達8萬平方公尺，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題。（編輯：張均懋）1140328