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黃仁勳將來台參與COMPUTEX盛會 5/19發表主題演講
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黃仁勳將來台參與COMPUTEX盛會 5/19發表主題演講

2025/3/11 14:27（3/11 14:38 更新）
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輝達執行長黃仁勳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北11日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）5月登場，全球科技巨頭將來台大秀AI科技實力。外貿協會今天表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將於5月19日發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

此外，輝達海外總部選址進度備受關注，黃仁勳

黃仁勳小檔案

生日：1963年2月17日

學歷：
史丹佛大學電機工程碩士
奧勒岡州立大學電機工程學士

經歷：
1993年創辦NVIDIA
美國半導體產業協會最高榮譽羅伯特·諾伊斯獎
哈佛商業評論2019年全球百位最佳執行長榜首
財星雜誌年度企業家
時代雜誌百大影響力人物

資料來源：NVIDIA官網

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今年1月曾表示，輝達正在尋覓合適地點，可能會在今年COMPUTEX宣布一些事，也讓黃仁勳5月訪台行程更增添話題性。

2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至5月23日登場，今年吸引近1400家廠商參加，使用約4800個攤位，展覽面積達8萬平方公尺，聚焦智慧運算和機器人、次世代科技及未來移動等3大主題。

貿協今天表示，黃仁勳主題演講將於5月19日上午11時在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播，可至COMPUTEX Keynote網站觀賞。

貿協表示，身為AI領導者，輝達持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實。與會者將有機會深入了解NVIDIA如何以AI形塑未來，並與業界領袖交流，共同打造更美好的未來。

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COMPUTEX長期以來展現台灣蓬勃發展的科技生態系，並已發展成為在全球擴展人工智慧所必需的尖端系統的關鍵平台。貿協表示，今年展會上，眾多科技企業將展示採用輝達技術的創新產品，攜手推動科技與AI生態系的快速成長。

今年COMPUTEX指標參展商包括華碩、宏碁、微星、技嘉、明基電通、聯發科、華擎、台灣維諦、芝奇、台灣鎧俠、鴻海、和碩、鐠羅、雲達、雙鴻、英特爾、瑞昱、研華、威剛、工業技術研究院、台達、英業達、光寶等海內外科技大廠。（編輯：潘羿菁）1140311

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