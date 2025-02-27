輝達黃仁勳：未來AI算力需求 比目前多數百萬倍

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（中央社記者吳家豪台北27日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天公布最新財報，優於市場預期，輝達執行長黃仁勳說，AI產業正以光速發展，輝達對於推論的潛在需求感到興奮，將遠超過目前的大語言模型（LLM），未來AI算力需求可能比目前多出數百萬倍。

輝達公布截至今年1月26日的上個會計年度第4季財報，調整後每股獲利89美分，優於預期的84美分；第4季營收年增78%至393億美元，優於預期的380.4億美元；輝達Blackwell晶片平台去年第4季帶來110億美元收益。

黃仁勳在財報電話會議上表示，AI正以超越感知的方式演進，推論AI帶來了另一個擴展定律（scaling law），增加算力能讓模型思考更多，提供更聰明的答案。推論模型需要目前百倍以上的算力，未來的推論模型對算力需求會更大。

他說，中國新創公司深度求索推出的DeepSeek R1模型引起全球熱潮，是一項很棒的創新，但更重要的是，它是世界級的開源推論AI模型。

黃仁勳強調，現在只是AI時代的開端，包括多模態AI、企業用AI、主權AI和實體AI都即將到來，輝達2025年將強勁成長。

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黃仁勳也提到，雖然輝達首款Blackwell晶片因為一些小問題（hiccup）而延後數個月，但在輝達團隊和供應鏈的協助下，已成功進入量產。

他表示，輝達下一代超級晶片Blackwell Ultra將於今年下半年發表，系統架構與Blackwell相同，並搭載新款網通晶片、記憶體和處理器，輝達已與所有供應商及客戶合作，確保新舊產品能順利轉換。（編輯：潘羿菁）1140227