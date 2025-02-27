AI熱潮不減 輝達穩坐人工智慧晶片霸主

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（中央社記者廖漢原紐約26日專電）AI晶片龍頭輝達（Nvidia）今天公布去年第4季財報再度讓市場驚豔，美國商業媒體評論指出，全球人工智慧晶片需求並未減少，競爭者難望其項背，DeepSeek異軍突起未必是負面消息，都是輝達再寫紀錄的因素。

輝達公布去年第4季財報與今年首季財測，均超過分析師預期，盤後交易走高。華爾街日報（Wall Street Journal）指出，全球經過2年多人工智慧熱潮後，市場對輝達AI晶片需求並未減少。

輝達持續成長來自於全球無法滿足的AI晶片需求，執行長黃仁勳在熱潮與GPU被高度商業運用之前長期帶領研發，AI在2022年末突然崛起，其他硬體業者拚命追趕，但領先的輝達只需專注維持優勢與擘劃未來。

包括谷歌（Google）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）與臉書（Facebook）母公司Meta等都列隊等待購買輝達晶片，以發展更接近人類經驗的聊天與影像生成工具，近年銷售量因此數倍成長，2年前同期的銷售為60億美元，如今已達393億美元。

輝達市值在2023年突破1兆美元，2024年2月突破2兆，幾個月後達到3兆，競爭者如超微公司（Advanced Micro Devices）與博通（Broadcom）難望其項背。

此外，中國新創公司研發的人工智慧模組深度求索（DeepSeek），因使用較少與較低階輝達晶片即可達到快速運算效果，年初吸引全球關注，輝達股價因此下跌17%，5900億美元市值一夕蒸發。不過部分市場人士認為，這同樣對輝達有利，AI模組訓練程序需要更多晶片資源，這是輝達的強項。

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商業頻道CNBC報導，輝達靠著網路業者大幅運用的數據中心圖像處理系統，在AI浪潮中營收持續高漲，去年第4季營收較前年同期上漲78%，2024年全年營收較2023年成長114%，達成1305億美元。

輝達的AI平台Blackwell去年第4季已帶來110億美元收益，市場觀察今年營運指標，仍是Blackwell能否依期程交貨。（編輯：張芷瑄）1140227