輝達估Q1營收超越華爾街預期 毛利率略降至71%

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（中央社加州聖克拉拉26日綜合外電報導）輝達公司（Nvidia）今天公布第一季營收預測優於華爾街預期，顯示輝達居市場領先地位的人工智慧（AI）晶片需求強勁，並稱新款Blackwell晶片需求「驚人」。

路透社報導，由於Blackwell晶片產能拉升對公司獲利造成影響，輝達預計本季毛利率略低於預期。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整數據，輝達第一季毛利率將降至71%，低於華爾街分析師平均預測的72.2%。

輝達今天在美股正常交易時間收漲3.7%，盤後交易小跌約1%。輝達為AI相關股票漲勢的最大受惠股，過去兩年累積漲幅超過400%。

輝達執行長黃仁勳透過聲明指出：「Blackwell的需求驚人…我們成功擴大Blackwell AI超級電腦量產，第一季銷售額達數以十億計美元規模。」

相較於LSEG彙整分析師平均估計的417.8億美元，輝達預期第一季營收達430億美元，上下增減2%。

在企業競相爭取成為AI技術領導者之際，輝達的先進晶片需求持續成長，這些晶片能快速處理生成式AI應用所需的大量數據。生成式AI是一種能從數據中學習並日益改進的人工智慧技術。

投資研究公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）說：「輝達公布強勁營收，但毛利率令人失望，成為明天股市可能呈現平衡的兩個因素。」

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）聲稱以低成本開發AI模型抗衡西方對手後，1月曾傳出企業對輝達硬體支出縮減，然而今天輝達公布的財測緩解了這種疑慮。

DeepSeek橫空出世讓華爾街樂觀看法收斂下，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）股價自去年底高峰大幅拉回，然而輝達財測可能為AI股漲勢再添柴火。

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輝達公布截至今年1月26日的上個會計年度第四季財報，調整後每股獲利89美分，優於預期的84美分；第四季營收成長78%至393億美元，優於預期的380.4億美元。

占輝達營收最多的資料中心部門銷售額增加93%至356億美元，高於估計值335.9億美元。輝達資料中心部門上年度第三季銷售額成長幅度為112%。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1140227