黃仁勳：中國AI市場達500億美元 錯過是莫大損失

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（中央社拉斯維加斯6日綜合外電報導）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，中國人工智慧（AI）市場很可能在未來2至3年達到約500億美元規模，錯過這一市場將是「莫大的損失」。

美國財經媒體CNBC報導，黃仁勳表示，能夠把產品賣到中國，將能帶來收入、稅收，並「在美國創造大量就業機會」。

黃仁勳在拉斯維加斯（Las Vega）接受CNBC採訪時表示，「我們必須保持靈活。無論政府政策為何，任何最為符合我們國家利益（的政策），我們都會支持。」

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上個月，美國總統川普政府限制輝達向中國出口H20晶片，除非獲得許可才能出貨。輝達當時說，將因此認列55億美元相關費用。

黃仁勳今天表示：「世界現在渴望、迫切來接觸AI。讓我們現在就把美國的AI展現在世人面前。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1140507