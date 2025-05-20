傳輝達設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）美中AI競爭白熱化，備受關注的晶片大廠輝達傳出計畫在上海設立研發中心，已著手找辦公空間。前白宮官員杜如松憂心輝達屆時依法配合中國情報機構要求交出數據，發文呼籲川普政府阻止。

英國「金融時報」（Financial Times）16日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月與上海市長龔正會面時，曾討論在上海設立研發中心的計畫。這座研發中心將聚焦中國客戶的需求，協助輝達設計在中國具有競爭力且符合美國規範的產品。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）17日於社群媒體X發文示警，輝達在中國成立研發中心後，需遵守2017年的國家情報法、2020年的密碼法、2021年的數據安全法及2024年修訂版的保守國家秘密法等。

杜如松說，這些法律要求美國子公司、在中國的合作夥伴及其員工配合中國情報機構的要求，且不得透露配合行為，這為科技轉移與間諜行動提供條件。

北京也能透過這些法律接觸美國公司的網絡、加密金鑰及數據。他指出，中國法律要求數據必須存在中國及供中國政府存取、加密資訊必須與中國共享，跨境數據傳輸也要中國點頭。

黃仁勳4月與龔正會面。據上海市政府公告，黃仁勳當時表示，中國市場對輝達十分重要，上海是輝達的重要研發基地，輝達將秉持承諾，以最好的方式服務中國市場。

輝達在中國約有4000名員工，其中近半數在上海。華爾街日報（Wall Street Journal）16日引述知情人士指出，輝達正在上海找辦公空間，以容納現有員工及新聘人員。上海市政府將提供稅收優惠及簡化申請流程。

輝達為中國市場設計的降規版Hopper H20晶片遭美國管制出口，路透社日前引述知情人士說法報導，輝達已向頂級雲端運算供應商在內的重要中國客戶發出通知，目標在7月發表經過調整的H20晶片。

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不過，黃仁勳17日在台北接受媒體採訪表示，這項消息不是真的。輝達已不可能再針對Hopper晶片進行修改。他透露輝達正評估如何盡力滿足中國市場的需求，但未多談細節。

中國是輝達重要市場，2024年營收占比達14%。黃仁勳日前接受美國財經媒體CNBC採訪指出，中國AI市場很可能在未來2至3年達到約500億美元（約新台幣1.51兆元）規模，錯過這一市場將是「莫大的損失」；能夠把產品賣到中國，將能帶來收入、稅收，並在美國創造大量就業機會。（編輯：唐聲揚）1140520