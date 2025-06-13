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川普稱汽車關稅未來恐再調升 福特通用股價下挫

2025/6/13 02:21
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他可能在不久的將來調升進口汽車關稅，藉以提振美國製造業。

法新社報導，川普自今年重返白宮以來，已對進口汽車徵收25%關稅，他表示：「我可能在不久的將來提高此一關稅。」

川普在一場法案簽署儀式上補充：「關稅越高，他們就越有可能在（美國）建廠。」

川普發表上述言論後不久，美國汽車股暴跌，福特（Ford）股價下跌1.6%，通用汽車（General Motors）股價下跌1.5%。

川普課徵的汽車關稅為產業蒙上一層陰影。通用汽車上個月預估今年獲利損失將高達50億美元。

通用表示與川普政府的談判頗具成效，因為白宮調降汽車零件的關稅。

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但是通用預期出現的影響，包括對韓國整車進口所課關稅帶來的成本。通用汽車在韓國生產許多高性價比車款。

川普除對進口車徵稅外，對鋼鐵和鋁也開徵新關稅，對各貿易夥伴亦是全面開徵關稅，這都將進一步加重企業壓力。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140613

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