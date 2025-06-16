紙風車藝術工程永續啟航 極端氣候考驗劇團應變

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（中央社台北16日電）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」6月13日到6月15日分別在彰化縣田尾國小、雲林縣古坑國小、屏東縣內埔鄉豐田國小演出，由於天氣變化又快又急，考驗紙風車劇團應變能力，順利演出。

根據紙風車發布的新聞稿，演出當週正值今年首個颱風「蝴蝶」生成，雖然未直撲台灣，中南部地區仍受到熱帶低壓影響，強陣雨不斷。其中彰化田尾國小演出的搭台12日當日天氣晴朗，13日就下起大雨，劇團討論各種可行性之後迅速轉場，讓演出正常進行。

雲林古坑國小則是在13日搭台時遇到大雨，操場草地濕軟，擔心觀眾的安全，也決定移到活動中心演出。演出當天古坑國小活動中心湧入1500人擠滿場館，贊助者黃振倉表示，「希望自己母校古坑國小的孩子早一點接觸藝術，讓他們多一份眼界與勇氣，在未來的道路更踏實些。」

屏東內埔同樣遇到連續大雨造成草地鬆軟，團隊幾經討論後仍決定移至風雨球場演出，因場地窄小，整體舞台變矮但更接近觀眾席，讓演出更親密。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，極端氣候成為藝術工程第三輪最大的新考驗，雖然艱辛，但過程中也看到台灣人善良及體貼的心，善的循環及向上的力量。

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張敏宜表示，368藝術工程2024年再度啟動第三輪，目前已進行到第16鄉鎮，累積觀眾人次超過4萬人次，「觀眾願意在這樣的天氣裡前來看戲，就是我們最大的鼓勵。這不只是一場演出，一次藝術與人心的交流，更是一場場跨越地域、連結人心的永續藝術之旅。」

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」更多資訊及演出行程，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或368藝術工程官網。（編輯：李亨山）1140616

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程「永續啟航」6月13日到6月15日分別在彰化縣田尾國小、雲林縣古坑國小、屏東縣內埔鄉豐田國小演出親子劇「台灣幻想曲」。（紙風車劇團提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 114年6月16日