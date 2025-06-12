加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 產經
AI淨零
新聞專題
AI淨零1/147
首頁 / 產經

能源部門減碳啟動社會溝通 經部擬建沙盒機制發展地熱

2025/6/12 12:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北12日電）為推動能源部門減碳旗艦行動計畫，經濟部近期舉辦社會溝通會議，為常態性社會溝通協作機制拉開序幕，下週將聚焦討論離案風電、太陽光電。同時，經濟部規劃透過沙盒機制，盤點適當資源協助推動綠能，與地方政府共同合作擴大發展地熱。

總統賴清德上任即成立總統府氣候變遷對策委員會，並集結各部會力量，規劃具體減碳路徑藍圖與公布國家2030年減碳新目標。其中，經濟部任務主要在於落實賴總統所提二次能源轉型，推動多元綠能，並建立常態性溝通協作機制，透過起始、對焦、協作、決策支援4階段，廣納各界意見，凝聚解方共識。

經濟部今天發布新聞稿表示，先以能源部門減碳旗艦行動計畫，辦理對焦與協作會議，已於5月19日先辦理5場次對焦會議，議題涵蓋太陽光電、離岸風電、地熱、小水力、科技儲能，釐清關鍵議題與可能解方，再辦理4場次社會溝通會議，作為經濟部常態性社會溝通機制的啟始，後續將持續與民間協力解決綠能推動關鍵課題。

經濟部表示，6月9日、10日已針對去碳燃氫、氫能（含氨）供應鏈與科技儲能，及地熱、小水力與碳捕捉利用封存等6項減碳旗艦計畫召開2場次社會溝通會議。

針對與會者意見，經濟部表示，將參考調整精進能源部門各旗艦計畫，以及資訊公開工作。經濟部次長賴建信強調，台灣地質條件特殊，發展多元綠能需與環境景觀維持達到調和，未來經濟部將落實風險評估，並考量案場特性，建立各項綠能指引規範與技術標準。

另外，相關能源開發跟技術試驗過程，在地民眾應有知情的權利，以及具體回饋機制，經濟部指出，將請相關單位參考與會代表意見優化調整。至於地方治理部分，針對地方政府所提資源不足部分，經濟部規劃透過沙盒機制，盤點適當資源協助地方政府推動綠能，中央與地方協力發展綠能。

google news透過 Google News追蹤中央社

經濟部官員補充說明，當天有出席者針對地熱議題提出意見，經濟部未來將規劃藉由沙盒機制找出適合發展模式來擴大推動地熱，並與在地社區、地方政府等共同發展。

經濟部表示，將於6月16日、17日將繼續召開「離案風電」，「太陽光電」2場次社會溝通會議，就當前太陽光電、離岸風電推動課題進行討論。（編輯：潘羿菁）1140612

AI淨零
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
舌尖上的碳中和 曉鹿鳴樓打造綠色供應鏈
21
更多編輯台推薦新聞：