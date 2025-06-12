能源部門減碳啟動社會溝通 經部擬建沙盒機制發展地熱

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（中央社記者劉千綾台北12日電）為推動能源部門減碳旗艦行動計畫，經濟部近期舉辦社會溝通會議，為常態性社會溝通協作機制拉開序幕，下週將聚焦討論離案風電、太陽光電。同時，經濟部規劃透過沙盒機制，盤點適當資源協助推動綠能，與地方政府共同合作擴大發展地熱。

總統賴清德上任即成立總統府氣候變遷對策委員會，並集結各部會力量，規劃具體減碳路徑藍圖與公布國家2030年減碳新目標。其中，經濟部任務主要在於落實賴總統所提二次能源轉型，推動多元綠能，並建立常態性溝通協作機制，透過起始、對焦、協作、決策支援4階段，廣納各界意見，凝聚解方共識。

經濟部今天發布新聞稿表示，先以能源部門減碳旗艦行動計畫，辦理對焦與協作會議，已於5月19日先辦理5場次對焦會議，議題涵蓋太陽光電、離岸風電、地熱、小水力、科技儲能，釐清關鍵議題與可能解方，再辦理4場次社會溝通會議，作為經濟部常態性社會溝通機制的啟始，後續將持續與民間協力解決綠能推動關鍵課題。

經濟部表示，6月9日、10日已針對去碳燃氫、氫能（含氨）供應鏈與科技儲能，及地熱、小水力與碳捕捉利用封存等6項減碳旗艦計畫召開2場次社會溝通會議。

針對與會者意見，經濟部表示，將參考調整精進能源部門各旗艦計畫，以及資訊公開工作。經濟部次長賴建信強調，台灣地質條件特殊，發展多元綠能需與環境景觀維持達到調和，未來經濟部將落實風險評估，並考量案場特性，建立各項綠能指引規範與技術標準。

另外，相關能源開發跟技術試驗過程，在地民眾應有知情的權利，以及具體回饋機制，經濟部指出，將請相關單位參考與會代表意見優化調整。至於地方治理部分，針對地方政府所提資源不足部分，經濟部規劃透過沙盒機制，盤點適當資源協助地方政府推動綠能，中央與地方協力發展綠能。

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經濟部官員補充說明，當天有出席者針對地熱議題提出意見，經濟部未來將規劃藉由沙盒機制找出適合發展模式來擴大推動地熱，並與在地社區、地方政府等共同發展。

經濟部表示，將於6月16日、17日將繼續召開「離案風電」，「太陽光電」2場次社會溝通會議，就當前太陽光電、離岸風電推動課題進行討論。（編輯：潘羿菁）1140612