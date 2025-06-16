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洪一中看選秀小年 整體實力平均考驗選才評估

2025/6/16 15:07（6/16 15:41 更新）
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中華職棒新人測試會16日在天母棒球場舉行，台鋼雄鷹握有選秀狀元籤，總教練洪一中（圖）表示，今年整體而言球員平均，狀元籤人選等截止後評估才會比較明確。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月16日
中華職棒新人測試會16日在天母棒球場舉行，台鋼雄鷹握有選秀狀元籤，總教練洪一中（圖）表示，今年整體而言球員平均，狀元籤人選等截止後評估才會比較明確。（中華職棒提供）中央社記者謝靜雯傳真 114年6月16日
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）台鋼雄鷹有選秀狀元籤，今天中職測試會總教練洪一中到場，他表示今年整體而言球員平均，狀元籤人選等截止後評估才會比較明確，但也認為各球團球探部門完整，測試會僅是提供圓夢機會。

中華職棒選秀會將於30日登場，雄鷹隊手握狀元籤，今天測試會總教練洪一中、球探部門也都有到場。

洪一中直言，現在各球團的球探部門都很完整，球員也都看過很多輪，測試會其實就是加深印象，有辦沒辦的影響不大，各球團會自辦測試會，但都有經過篩選，可能有些實力沒有這麼突出的，也想要讓球團看到的球員，就是透過測試會圓一個可以被看到的夢。

今年選秀被視為小年，洪一中表示，不管大年小年都會有「珍珠」，也有一些球員剛被選入職棒是後段順位，或者剛開始沒什麼表現，進到職棒幾年後發光發熱的例子。

洪一中也提到，雄鷹還是一個新的球隊，野手、投手都沒有這麼整齊，一個球隊想要完整展現戰力，先發球員之外，板凳深度也要足夠，想要選的就是「好手」。

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被問起狀元籤的人選，洪一中表示，今年球員平均，目前為止都有評估，但還是要等報名截止，完整的名單確定後才會比較明確。

今年高中應屆畢業2名捕手張育豪、江庭毅將投入選秀，潛力被看好，先前張育豪在打玉山盃青棒賽時，洪一中也曾到場；洪一中笑說只是剛好球隊要在桃園比賽，到場沒有看很久，而且棒球這種東西，看一次、一場比賽看不準。（編輯：張銘坤）1140616

洪一中
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