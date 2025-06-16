北捷龍山寺站男子突病發昏倒 警消鬼門關前救命

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北捷運龍山寺站今天有名男子下車後坐月台椅休息卻昏倒，疑因心肌梗塞發作，警消獲報後趕赴現場急救，經搭配使用AED電擊器後，患者成功恢復心跳，隨即送台大醫院治療。

有網友下午在社群平台Threads發文，在捷運龍山寺月台突然看到一群人從電梯衝出，將物品放置地上後，便開始喊數字，走近觀看才發現是在幫昏迷長者施作心肺復甦術，希望一切沒事。

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對此，台北市警察局捷運警察隊表示，下午3時20分許接獲通報，指捷運龍山寺站有名乘客昏倒，立即派員趕赴現場協助。

經查了解，這名年約7旬男乘客到站下車後，先於月台石椅上稍作休息，但疑因心肌梗塞發作而昏迷，幸經消防救護人員實施急救並使用AED電擊器後，成功幫助男子恢復心跳等生命跡象，並緊急送台大醫院治療。（編輯：方沛清）1140616