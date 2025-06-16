北捷龍山寺站男子突病發昏倒 警消鬼門關前救命
2025/6/16 20:33
（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北捷運龍山寺站今天有名男子下車後坐月台椅休息卻昏倒，疑因心肌梗塞發作，警消獲報後趕赴現場急救，經搭配使用AED電擊器後，患者成功恢復心跳，隨即送台大醫院治療。
有網友下午在社群平台Threads發文，在捷運龍山寺月台突然看到一群人從電梯衝出，將物品放置地上後，便開始喊數字，走近觀看才發現是在幫昏迷長者施作心肺復甦術，希望一切沒事。
透過 Google News追蹤中央社
對此，台北市警察局捷運警察隊表示，下午3時20分許接獲通報，指捷運龍山寺站有名乘客昏倒，立即派員趕赴現場協助。
經查了解，這名年約7旬男乘客到站下車後，先於月台石椅上稍作休息，但疑因心肌梗塞發作而昏迷，幸經消防救護人員實施急救並使用AED電擊器後，成功幫助男子恢復心跳等生命跡象，並緊急送台大醫院治療。（編輯：方沛清）1140616
- 北捷龍山寺站男子突病發昏倒 警消鬼門關前救命2025/06/16 20:33
- 2025/06/11 19:14
- 2025/06/09 19:19
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
花東地震北市有感 捷運全線慢速行駛巡軌