花東地震北市有感 捷運全線慢速行駛巡軌
2025/6/11 19:14（6/11 19:54 更新）
（中央社記者陳昱婷台北11日電）花東地區今天晚間7時發生地震，台北市明顯有感，捷運隨即啟動慢速巡軌行駛，並提醒趕時間的旅客改搭其他交通工具。
根據中央氣象署最新資訊，今天晚間7時0分發生芮氏規模6.4地震，地震深度30.9公里，震央位於花蓮縣政府南方69.9公里（位於台灣東部海域），最大震度台東縣5弱。
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台北捷運公司網站顯示，淡水信義線、松山新店線、中和新蘆線及板南線列車均有延誤，持續調整班距中。北捷說明，因發生地震，目前全線列車慢速行駛，請趕時間的旅客改搭其他交通工具。
台北市長蔣萬安在臉書發文，提醒市民注意自身安全、當心餘震，地震發生時務必謹記「趴下、掩護、穩住」3步驟，並盡量避免搭乘電梯。（編輯：蕭博文）1140611
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