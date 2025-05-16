漫畫預言日本7月將有大地震 龍樹諒：應聽從專家意見

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（中央社記者戴雅真東京16日專電）「日本今年7月將有大災難」這種毫無科學根據的謠言正在流傳，甚至影響香港飛日本航班，來源是漫畫家龍樹諒在2021年出版的作品。龍樹諒15日接受日本媒體採訪時回應，提高防災意識是好事，但希望不要過度被影響，還是應該聽從專家意見。

每日新聞報導，龍樹諒的作品「我所看見的未來完全版」當中，描繪了她的預知夢，「我夢見了一場大災難。在日本列島的南部位置，太平洋的水位升高」，書腰上也寫道，「真正的大災難將在2025年7月來臨」。

這部作品最初在1999年由目前已經解散的一家出版社出版，已經絕版，但是在311東日本大地震之後，因為絕版書的封面上寫有「大災難會在2011年3月發生」而爆紅，被電視節目等稱「成功預言了東日本大地震」而受到關注，絕版書在二手交易平台上甚至喊價到數十萬日圓。

飛鳥新社隨後向龍樹諒提出要出版復刻版，加入了新內容，重新編輯後出版。飛鳥新社表示，目前該書發行量已經突破96萬本，在香港等地也有發行。

香港的大灣區航空4月宣布，從5月13日至10月25日，將減少香港飛仙台航線班次，從每週4班往返減為3班，香港飛德島班次從每週3班減為2班，原因是有日本漫畫被指「預言」日本今年7月將發生大地震，正在香港流傳，導致旅客人數減少。

航空公司負責人受訪時表示，「根據對顧客的調查，發現很多人相信這個訊息。香港有很多人相信風水，這可能是文化差異所致」。

對於自己的漫畫影響旅遊業，龍樹諒以書面回覆表示，「我對此盡量抱持客觀立場」。她並表示，「大家能夠高度關注這件事情，代表防災意識正在提高，我認為這是非常正面的現象，希望這些關心能夠轉化成安全對策。」

她也說，對於漫畫中描繪的預知夢，「解釋的部分交由大家自由判斷。但是，希望不要過度被影響，還是應該參考專家的意見，妥善行動」。

飛鳥新社則是表示，「本書內容是根據作者的預知夢所編寫，絕對沒有故意引發大家不安的意圖。對於災害等事件，仍建議根據專家意見，謹慎妥善因應」。

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對此，日本氣象廳在官網表示，「一般而言，能夠明確預知地震發生時間與地點的資訊，皆可視為謠言。」

內閣府防災X帳號也發文稱，「由於以現有的科學知識，尚難以預測地震發生的特定時間與地點，因此請大家平時就做好防災準備，例如確認避難場所與避難路線、固定家具等。此外，一旦感受到搖晃，或是發布了海嘯警報，請務必立即避難。」（編輯：陳承功）1140516