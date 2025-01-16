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日本南海海槽30年內發生巨大地震機率 升至約80%

2025/1/16 07:55（1/16 08:31 更新）
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日本九州宮崎縣13日發生規模6.6地震，南海海槽臨時資訊調查小組晚間召開會議。（共同社）
日本九州宮崎縣13日發生規模6.6地震，南海海槽臨時資訊調查小組晚間召開會議。（共同社）
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（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本政府地震調查委員會15日公布日本境內地震發生機率的最新評估指出，南海海槽今後30年內發生規模8至9級地震的機率，從70%至80%提高至約80%。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府地震調查委員會以在日本周邊的海底、全國活斷層發生地震的機率進行評估，每年公布評估結果

委員會表示，南海海槽發生規模8至9級巨大地震，在今後30年內發生的機率由原先推估的70%至80%提升至「約80%」（75%至82%）。

30年內南海海槽發生巨大地震機率開始估算是在2013年，評估是60%至70%；2014年提升至70%；2018年提升至70%-80%。

日本時事通信社報導，地震調查委員會委員長平田直在這場例行會議後表示，「南海海槽地震可能100年發生一次，每經過一年，發生機率提升約1%，並非機率驟升，但隨時都可能發生，盼大家做好防震對策。」

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委員會指出，日本海溝、千島海溝等發生地震的機率也上升。至於活斷層發生的機率，位於新潟縣的長岡平野西緣斷層帶到去年為止是2%以下（偏高），這次評估是3%以下（高）。

有關去年元旦發生強震的能登半島，平田表示，「當前地震活動仍頻繁，可能有時會發生大的地震或地震活絡化」、「期盼能登半島的居民要考慮抗震措施，展開新市鎮的建設。」（編輯：陳慧萍）1140116

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