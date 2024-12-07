日本南海海槽強震機率達80% 專家：4地盡量避開

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（中央社記者余曉涵台北7日電）地震專家郭鎧紋今天說，由於今年8月日本九州發生規模7.1強震，未來30年南海海槽發生規模8到9地震的機率高達80%，因此預估海嘯5分鐘內就會到達的靜岡縣等4地要盡量避開。

今天是日本昭和東南海地震發生80週年，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋向媒體表示，這個地震有2點非常特殊，包含地震完後引發很大海嘯，且因為抵達時間很快，跟311地震相比將沒有什麼預警時間。

郭鎧紋指出，另1個特色是南海海槽東側若發生地震後，西邊也將會發生地震，像是昭和東南海地震過後2年，西邊發生規模更大的地震。

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由於南海海槽有這樣的地震特性，郭鎧紋表示，因此今年8月九州發生規模7.1地震後，日本有發布南海海槽地震警戒，因為此地震是位於南海海槽東側地震的震源區，因此西側有機會再度發生大地震。

郭鎧紋指出，這個地區發生地震後，若引發海嘯，會很快地抵達陸地，像是靜岡縣在2分鐘內抵達、和歌山3分鐘、三重4分鐘以及高知5分鐘，因此提醒台灣旅客赴日要特別留意相關訊息，並避開可能影響區域。（編輯：李亨山）1131207