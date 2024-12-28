台灣規模6以上地震機率 郭鎧紋：平均每天約1%

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）規模較大地震讓民眾害怕，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋根據過去1萬天的資料試算並表示，台灣發生規模6以上的地震平均每天的機率約1%，民眾不必太擔心。

郭鎧紋多年前退休後，仍每天蒐集並分析台灣及國外地震情形，他今天提供媒體有關台灣地區平均每天會遇到較大規模地震的機率。

郭鎧紋根據中央氣象署的統計資料，台灣地區過去1萬天（約27年多）內，發生芮氏規模6以上地震的次數為103次，試算平均每天發生的機率約1%。

郭鎧紋說，他很多同學住在國外，最近想回台灣過年，上網查資料，台灣上一次規模6以上地震是8月16日的規模6.3，到現在已超過100天，問他是否地震機率提高。

郭鎧紋分析，規模6以上的地震並不是平均出現，在地震活躍期會密集出現，過去1萬天，間距在30天內的規模6以上地震有38次；間距在30天到100天內的有38次；平靜期地震間距超過100天的有35次；其中2007年9月7日發生規模6.6地震後，到2009年7月14日才再次發生規模6的地震，間距長達676天。

郭鎧紋說，今年第1季台灣處於地震平靜期，之後較活躍，12月開始又是平靜期。

郭鎧紋也試算，台灣遇到規模6.5以上地震平均每天機率約0.31%，遇到規模7以上地震機率約0.05%。（編輯：陳政偉）1131228