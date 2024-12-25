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2024年有感地震高達511起 郭鎧紋：已連11天沒動靜

2024/12/25 12:49
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（中央社記者余曉涵台北25日電）2001到2023年每年平均有130.783個有感地震，地震專家郭鎧紋今天表示，今年截至23日有感地震已高達511起，是平均值的3.9倍，但已連續11天沒有顯著有感地震，後續值得觀察。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋向媒體表示，今年受到0403花蓮地震影響，截至23日已發生511起顯著有感地震，是2001到2023年平均值的3.9倍。

郭鎧紋指出，雖然因為0403地震影響才讓顯著有感地震變多，但今年數字的確偏高。

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值得注意的是，從14日到24日已連續11天沒有發生顯著有感地震。郭鎧紋說，由於今年第1起有編號的顯著有感地震在1月20日才出現、是歷年最晚，加上第1季只有16個顯著有感地震、是歷年最少，後續就發生0403地震，因此後續要密切觀察會不會再發生規模較大地震。

郭鎧紋說，今年超過15天無顯著有感地震已知有2次，包含1月1日至19日之外，6月25日至7月10日也有16天無顯著有感地震。（編輯：張雅淨）1131225

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