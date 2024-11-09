嘉義中埔規模4.4地震 與10/27連8震同震央
2024/11/9 21:39（11/9 21:47 更新）
（中央社記者汪淑芬台北9日電）今晚嘉義縣中埔鄉發生芮氏規模4.4地震，中央氣象署地震測報中心確認，與今年10月27日嘉義縣連8震同震央。
根據氣象署的地震報告，今天這起地震發生在晚間7時42分，芮氏規模4.4，地震深度5公里，震央在嘉義縣政府東南東方19.8公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度嘉義市4級。
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根據地震測報中心紀錄，10月27日下午1個多小時內，嘉義縣中埔鄉發生8起有感地震，震央都在嘉義縣政府東南東方20公里左右，最大規模4.9，且深度都在10公里以下，多半是5公里多。
前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋告訴記者，中埔鄉從10月26日起至今，已有15起有感地震，9月也有1起。他指出，嘉義縣今年有3個群震在發展，包括義竹鄉和布袋鎮群震、中埔鄉群震、朴子市和太保市群震。（編輯：張雅淨）1131109
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