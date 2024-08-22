本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金
首頁 / 生活

氣象署介紹慢地震 不易察覺、可能加速大地震發生

2024/8/22 21:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部中央氣象署今天在臉書「報地震」介紹一般人較陌生的「慢地震」，這類地震不易被察覺，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署指出，慢地震其實是1種隱身在雜訊裡的震動源，相比於一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間（每日錯動可達數十公尺），慢地震的發生可以從數小時到數週不等（每日錯動不超過數公分），極其緩慢而微弱。

氣象署形容，慢地震如鬼魅般存在著，發生的區域比一般地震更深。一般地震大概在比30公里淺的「脆性」位置，慢地震則是在大約50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。

氣象署說，台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震，這地點處正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」，這裡沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，恰好是理解慢地震生成機制的好地方。

氣象署戲稱慢地震是「I型地震」，聽起來沒什麼威脅性，但換算累積的能量釋放，要來個規模4至7不等的地震也不成問題，絕對不容小覷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象署發現，台灣慢地震與鄰近區域的地震，在時空上似乎有某種關聯。2010年甲仙發生規模6.4的地震後，在不到1週的時間內，科學家發現慢地震的活動竟然加速了，除此之外，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署前地震測報中心主任郭鎧紋說，由於慢地震長期下來可以計算出規模，很多人就誤以為慢地震是在幫助釋放能量，但實際上卻是慢地震長期下來已經導致地殼型變，這些型變會導致板塊或斷層的「固著區」壓力加大，進而導致大地震發生。（編輯：管中維）1130822

郭鎧紋
宜蘭地震規模5.7威力相當0.18顆原子彈 震央深度僅9公里
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：