氣象署介紹慢地震 不易察覺、可能加速大地震發生

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）交通部中央氣象署今天在臉書「報地震」介紹一般人較陌生的「慢地震」，這類地震不易被察覺，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署指出，慢地震其實是1種隱身在雜訊裡的震動源，相比於一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間（每日錯動可達數十公尺），慢地震的發生可以從數小時到數週不等（每日錯動不超過數公分），極其緩慢而微弱。

氣象署形容，慢地震如鬼魅般存在著，發生的區域比一般地震更深。一般地震大概在比30公里淺的「脆性」位置，慢地震則是在大約50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域。無論潛藏的深度，或是地震發生的破裂處，都讓慢地震就算「偷偷來」也不容易被察覺。

氣象署說，台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震，這地點處正是歐亞板塊停止隱沒、開始與呂宋島弧碰撞的「過渡帶」，這裡沒有一般地震，也沒有成熟斷層面發育，恰好是理解慢地震生成機制的好地方。

氣象署戲稱慢地震是「I型地震」，聽起來沒什麼威脅性，但換算累積的能量釋放，要來個規模4至7不等的地震也不成問題，絕對不容小覷。

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氣象署發現，台灣慢地震與鄰近區域的地震，在時空上似乎有某種關聯。2010年甲仙發生規模6.4的地震後，在不到1週的時間內，科學家發現慢地震的活動竟然加速了，除此之外，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

氣象署前地震測報中心主任郭鎧紋說，由於慢地震長期下來可以計算出規模，很多人就誤以為慢地震是在幫助釋放能量，但實際上卻是慢地震長期下來已經導致地殼型變，這些型變會導致板塊或斷層的「固著區」壓力加大，進而導致大地震發生。（編輯：管中維）1130822