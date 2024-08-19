堪察加震後火山噴發 俄科學家警告規模近9.0潛在強震

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（中央社彼得羅巴甫洛夫斯克18日綜合外電報導）俄羅斯最活躍火山之一、位在其遠東地區堪察加半島的舍維留奇火山今天噴發，噴出的煙灰直衝5公里高天際，當局一度對航空交通發布「紅色警報」。

美聯社報導，俄羅斯科學院（Russian Academy of Sciences）的火山學家指出，堪察加半島（ Kamchatka Peninsula）東部外海今天凌晨發生規模7.0地震後不久，舍維留奇火山（Shiveluch volcano）隨即開始噴發。他們警告，還有可能發生另一起規模更大地震。

俄羅斯科學家警告，規模7.0地震可能是堪察加半島東南部發生更強烈地震的前兆。俄羅斯科學院火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）表示，「24小時內」有規模接近9.0的第2起潛在強震發生的可能。

火山暨地震研究所發布影像顯示，火山灰雲籠罩舍維留奇火山上空，並且往這座火山東方和東南方延伸490公里遠。

俄羅斯科學院表示，千島群島（Kurile Islands）上的埃別科火山（Ebeko volcano）也噴發2.5公里高的火山灰，但沒有明確指出兩座火山噴發是否由強震觸發。

堪察加火山噴發應急小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）一度短暫地針對飛航這個地區的所有航空器發布火山灰雲「紅色警報」（code red）。

官方塔斯社（TASS）報導，無商業航班受到影響，也沒有航空基礎設施受損。（譯者：何宏儒）1130819