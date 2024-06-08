美西北沿岸板塊擠壓 潛藏規模9強震伴12米海嘯

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）科學家研究俗稱卡斯卡迪亞（Cascadia）的美國西北部太平洋沿岸，認兩片地殼板塊相互滑動擠壓，產生的應力足以引發災難性的芮氏規模9地震及超過12公尺高的海嘯。

華盛頓郵報指出，在「科學先端」（Science Advances）期刊今天一份最新研究裡，科學家們詳細描寫美國西北部太平洋沿岸（Pacific Northwest）約960公里的地質邊界，恐成地球最危險地帶之一。

科研人員2021年夏天乘船沿美國俄勒岡州、華盛頓州與加拿大卑詩省的海岸航行41天，向海洋深處發送聲波，用一條約14公里長、內含1200個特殊麥克風的防水纜線錄下回音，類似醫師以超音波診斷人體。

研究人員利用蒐集到的數據構建水下地質的全般地圖，盼幫助科學界了解各種地震和海嘯情景，協助決策者制訂保護民眾的建築法規。

研究認為，從北加州到溫哥華島這片美國西北部和加拿大西南部地區都處於危險地帶，但華盛頓州外海斷層的幾何形狀可能特別危險，這處斷層平坦光滑，更接近地表，且向陸地延伸得更遠。

美國地質調查所（USGS）地震學家沃斯（Erin Wirth）表示，這類地區在世界各地其他類似斷層系統裡常出現規模最大、破壞性最強的地震。沃斯說，卡斯卡迪亞這片斷層帶很淺層，比以前斷層類型更接近地表，可能更具危險性。

日本歷史記載曾有道「孤兒」海嘯跨越太平洋而來，美洲原住民則有大地劇烈搖晃、海上滔天洪水的口述歷史。科學家分析現地毀於陸沉的森林一些樹木年輪，斷定幾百年來一直都很平靜的卡斯卡迪亞隱沒帶，在300多年前的公元1700年1月26日發生過一起規模9強震。

當地之所以危險乃因是個「巨型逆斷層」。萬德夫卡（Juan de Fuca）板塊在卡斯卡迪亞隱沒帶沉入北美板塊下方，這些板塊以大約人類指甲生長的速度移動、擠壓而產生應力。2011年日本311大地震和2004年印度洋震和引發的海嘯，都發生在隱沒帶。

科學家們表示，因不知道卡斯卡迪亞隱沒帶何時會再出現強震，只能更深入了解地質活動狀態盡量在災難性日子到來前做準備。（譯者：陳亦偉）1130608