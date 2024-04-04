美專家觀察台灣防震成效 肯定科技島嶼韌性增強

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（中央社記者張欣瑜舊金山3日專電）花蓮3日上午發生芮氏規模7.2強震，國際媒體持續關注救援和災情，美國多位地震學家認為，台灣地震頻繁，自921大地震後進行改革、強化協調，對地震韌性逐步增加，403地震反映出努力成效。

加州舊金山發生過至少2次死傷規模慘重的地震，分別在1906年和1989年，前者保守估計造成超過3000人死亡、甚至可能上達6000人。台灣發生地震消息傳出後，再度敲響舊金山灣區防災準備警鐘。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）今天指出，若舊金山灣區發生同等規模的地震，民眾感受程度恐怕將更為強烈。

美國地質調查局地震學家哈夫（Susan Hough）指出，403大地震發生在花蓮外海，因一塊板塊位移至另一板塊下方，從地下深處開始；舊金山灣區的主要斷層聖安德里亞斯斷層（San Andreas Fault）和海威德斷層（Hayward Fault），是由彼此相鄰的板塊構造組成，若發生地震恐更接近地表，感受更為強烈。

不過，哈夫認為，台灣和加州如今同樣清楚意識到地震風險，發展出嚴格建築規範和防災計畫，面對天災都有所準備。以這次403大地震來看，初步傳出的災情，與1906年舊金山大地震或2010年海地大地震，形成鮮明對比。

美聯社今天分析指出，台灣3日遭逢1/4世紀以來最大地震，但由於防震準備完善，此次地牛翻身對這座科技島嶼造成的損失相對減弱。

美國密蘇里科技大學（Missouri University of Science and Technology）地震學家高尚行（Stephen Gao）認為，台灣實施嚴格的建築規範、一流的地震監測網絡、以及廣泛的公眾教育活動來加強民眾對地震的安全意識，堪稱世界上在地震災情防範準備工作上最先進的地區之一。

美聯社提到，台灣政府持續修改新建築和現有建築的抗震等級要求，並以補貼措施鼓勵居民檢查建築物抗震性能，也在學校和工作場所舉行地震演習。

高尚行說，這些措施顯著提升台灣面對地震的韌性，有助於減輕災難性破壞和傷亡的可能性。

美聯社提及發生在1999年的921大地震，美國東北大學（Northeastern University）政治學和公共政策教授奧德瑞奇（Daniel Aldrich）以信件回應指出，921大地震已促使台灣政府對加強應變措施和減輕災難破壞進行改革。

奧德瑞奇說，921大地震發生後，台灣的緊急醫療應變能力、救援人員訓練及政府部門之間的協調遭致外界批評，而後透過制訂法令和建立相關組織來強化訓練和協調，「我們在最近這次的地震正看見成效」。（編輯：馮昭）1130404