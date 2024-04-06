美東罕見規模4.8地震估逾4200萬人有感 居民飽受驚嚇

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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國東岸今天罕見發生規模4.8地震，從紐約、費城摩天大樓到新英格蘭田野地區數以百萬計人都感受到搖晃。這起地震雖未造成廣泛災損，卻讓一個不習慣地震的地區飽受驚嚇。

美聯社報導，美國地質調查所（U.S. Geological Survey）指出，超過4200萬人可能都感受到早上這起地震。

震央位於紐澤西州懷特豪斯站（Whitehouse Station）附近，或紐約市以西約72公里、費城以北約80公里處。

從巴爾的摩（Baltimore）到波士頓（Boston）和更遠地區的民眾都感受到地面震動。官員在紐澤西州紐瓦克（Newark）疏散了3棟多戶型住宅以檢查損壞情況，導致近30人暫時無家可歸。

這片地區的官員正在檢查橋梁和其他重要基礎設施；部分航班改道或延誤；美國鐵路公司（Amtrak）在繁忙的東北走廊（Northeast Corridor）鐵路線上減緩火車車速，並採取預防措施，暫停費城地區一條通勤鐵路線的服務。

比起美西邊緣地區，美東邊緣地區地震較為少見，因為東岸不在構造板塊的邊界上。

但美國地質調查所表示，今天地震震央方圓500公里區域內自1950年以來已記錄到13起規模4.5以上地震，其中最強的是2011年8月23日維吉尼亞州米納勒爾（Mineral）發生的規模5.8地震，從喬治亞州到加拿大的民眾都感受到震動。

科學家指出，東岸地底的岩石比西岸更能遠距離傳播地震能量。

美國地質調查所地球物理學家卡魯索（Paul Caruso）說：「如果加州發生相同規模的地震，那麼遠的地方可能不會感覺到。」

美國地質調查所表示，今天發生地震的地區隨後數小時內又通報十多起餘震，包括傍晚一起規模4.0地震。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130406