花蓮地震福衛五號緊急出動取像東海岸 比對災前災後影像

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（中央社記者曾智怡台北4日電）花蓮近海昨天上午發生強震，國家太空中心表示，緊急更改福衛五號排程改拍攝東海岸，並與災前影像比對，發現花蓮山區多處河川上游疑似崩塌且有大片揚塵，相關圖資與分析資料已交給中央災害應變中心，盼持續發揮衛星救災能力。

國家太空中心今天透過臉書粉專分享，昨天上午7時58分，花蓮外海發生芮氏規模7.2地震，福衛五號約3個小時後將飛越台灣上空，軌跡剛好行經花東海岸，太空中心團隊立刻緊急排程，讓福衛五號取像東海岸。

太空中心指出，此次取像時程相當急迫，團隊在上午10時52分傳送指令，刪除原先拍攝規劃、更新取像指示，而衛星在10時58分就要開拍，可說是分秒必爭。

太空中心表示，福衛五號昨天上午取像完畢，海外地面站在下午接收資料後，便回傳至太空中心，交由衛星資料處理組團隊，並綜合福衛五號、法國Pléiades衛星的3日拍攝影像，以及2幅災前影像，初步判釋本次地震影響。

太空中心說，團隊分別就花蓮山區、宜蘭龜山島兩個地區做視覺化判釋，分析地貌變遷之處，並將圖資與分析資料交給中央災害應變中心；根據衛星影像，花蓮山區多處河川上游疑似崩塌且有大片揚塵，宜蘭龜山島前端有地貌變化，疑因地震造成部分土石滑落。

太空中心指出，災害發生時易伴隨交通、通訊服務中斷，而衛星不受這些限制，可快速取得大範圍概況，判斷後續危機潛勢，是救災應變的重要資源；世界各地發生災害時，福五團隊總會第一時間加入救災取像，面對台灣自身的災害事件，更以最迅疾的步調回應。

太空中心說，福衛五號每2天會飛越同一地區上空，明天會繼續嘗試取像花蓮山區。（編輯：黃國倫）1130404