清明連假第2天 高公局估國道8大路段易壅塞

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）明天為清明連假第2天，交通部高公局今天預判，明天有8大易塞路段，也提醒用路人若從西部國道南向，盡量6時前或中午後，國5南向則建議5時前或下午5時後出發。

高公局今天晚間發布新聞稿指出，預估明天國道交通量為117百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段，包含國1南向中壢轉接道-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-名間；國5北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，而國5南向用路人建議5時前或下午5時後出發，另國5北向用路人建議於9時前出發，並注意花蓮相關道路管制封閉訊息。

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花蓮昨天發生強震，高速公路局也預期國5旅次需求略降，可以其他疏導作為因應，因此取消國道5號明天石碇、坪林南向入口匝道封閉措施。

高公局指出，明天國道疏導措施包括上午5時至12時封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口、下午1時至6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：李亨山）1130404