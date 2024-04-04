清明連假首日車潮湧現 省道部分路段壅塞

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（中央社記者吳欣紜台北4日電）清明連假首日返鄉車潮湧現，公路局今天指出，截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現車多壅塞情形，包含台61線鳳鼻尾路段等，建議用路人出發前先查詢周邊交通狀況。

交通部公路局發布新聞稿指出，今天截至下午3時止，省道及快速公路部分路段出現車多或壅塞情形，包含台61線鳳鼻尾路段、竹南路段、後龍觀海大橋路段、中彰大橋路段、台65線土城往國三路段、台74線霧峰路段等，請用路人出發前確認路況並小心駕駛。

公路局提到，明天是清明節連假第2日，預估部分省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段，自上午起仍將湧現車潮。

這些路段包含台2線關渡至淡水路段、萬里至大武崙路段、福隆路段、台9甲線新店至烏來路段、台64線國三中和交流道、台65線國三土城交流道、台3線大溪路段、台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋路段、台74線快官及霧峰路段、台3線古坑至梅山路段、台86線歸仁交流道等。

公路局建議，用路人行前多可參考幸福公路APP即時路況，避開尖峰時段及路段，或遵循警廣與路側CMS提供路況及替代道路資訊行駛。

至於公共運輸部分，公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，同時督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

根據統計，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛2207班次，疏運4萬2488人，東部國道客運路線共計行駛598班次，疏運1萬2702人。

公路局說，依據目前預售情形，明天西部國道客運還有60.42%空位，東部國道客運有80.35%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。（編輯：李亨山）1130404