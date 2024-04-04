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桃園以北5日轉涼 6日起連3天全台有雨

2024/4/4 17:36（4/4 18:05 更新）
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圖為台北市中正區民眾利用衣服擋雨。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，明天鋒面通過，桃園以北氣溫降約攝氏6、7度，高溫在22至24度左右；6至8日為下一波鋒面接近、影響期間，全台有雨，提醒花蓮震災地區留意可能有短延時強降雨發生。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天鋒面通過，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，雨勢與今天類似。

趙竑指出，預計下一波鋒面6日接近、且結構較好，6日至8日全台有雨，其中7、8日水氣最多，各地都有局部短暫陣雨或雷雨；由於花蓮強震後仍在救災階段，特別提醒6至8日要留意短延時強降雨的情況發生。

趙竑表示，預計9日鋒面通過，接著東北季風增強，水氣逐漸減少，降雨以中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨為主；10日東北季風影響，但水氣不多、降雨更少；11日東北季風減弱，以東半部地區及北部山區有局部短暫雨為主。

溫度部分，趙竑指出，今天各地高溫都在30度左右，明天鋒面通過，桃園以北高溫降至22至24度，竹苗約25、28度；中南部普遍高溫都在30度以上，提醒嘉義以南局部近山區可能還是有36度以上高溫。

趙竑說，6日至8日北台灣高溫約25、26度，接著東北季風南下後會再稍降1、2度；這波東北季風冷空氣不強，低溫部分變化不大，各地約在20至22度之間。（編輯：李亨山）1130404

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
#趙竑
#鋒面
#桃園
#中央氣象署
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