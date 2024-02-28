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北部2/29午後轉濕涼 3/1起冷3天低溫探10度

2024/2/28 17:55（2/28 18:21 更新）
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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天表示，明天下半天起北部轉有雨，3月1日至3日清晨全台濕冷，低溫約攝氏10至13度，預估3月2日最冷，各地高溫不超過20度；濕冷期間中部以北3000公尺以上高山有望降雪。

中央氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，明天上半天天氣與今天類似，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；下午鋒面開始通過，北部轉為有局部短暫陣雨，花東可能有局部較大雨勢。

趙竑表示，3月1日、2日強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，全台都有機會降雨，其中北台灣降雨時間較持續，基隆北海岸、北部山區局部較大雨勢，其他地區為局部短暫雨。

趙竑指出，3月3日冷氣團減弱，白天溫度回升，降雨範圍逐漸減少，中部以北山區、花東零星飄雨，其他多雲到晴；3月4日天氣好轉，但3月5日又有一波鋒面接近，在接近前帶來較強的西南風，各地晴朗穩定，溫度偏高；3月6日鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有短暫雨，中南部山區為零星短暫雨。

溫度部分，趙竑指出，明天北部地區高溫約22度至24度，中南部、花東約24度至26度，但局部地區可能會出現30度以上高溫；3月1日起至3日清晨偏冷，低溫下探至約10度到13度；預估3月2日最冷，再加上雲層偏厚，北部高溫約15度、16度，其他地區也不到20度。

趙竑指出，3月3日清晨仍偏冷，白天起高溫回升，北台灣約18度、19度，其他地區可回升至20度以上；氣溫持續回升至3月5日，各地白天高溫有機會超過30度；3月6日鋒面通過及東北季風增強，氣溫又逐漸下滑。

趙竑提醒，明天馬祖及清晨台南以北地區易有局部霧或低雲，影響能見度；3月1日晚至3月3日清晨，若水氣及溫度能配合，中部以北3000公尺以上高山不排除有機會降雪。（編輯：李亨山）1130228

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