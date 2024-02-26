氣象署建置第6代高速電腦 積極開發AI天氣預報

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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象署今天表示，台灣地形複雜，各地區溫度、雨量變化非常大，配合第6代高速運算電腦建置，將積極開發台灣AI天氣預報模式，並提升預報時效，如颱風預報有望由現在的7天提升至10天前。

中央氣象署今天舉辦「第6代高速運算電腦啟用暨氣象人工智慧應用發展說明會」。氣象署採用台積電生產7奈米ARM架構晶片所建構富士通FX1000機型高速運算電腦，約為6萬6000台一般家用電腦的運算量能，在世界高速運算電腦排名為第69名。

氣象署長程家平接受媒體聯訪時表示，第6代電腦自110年起開始建置，到去年完成，主要因為台灣地形非常複雜，各地區溫度、雨量變化非常大，因此需要高解析度模式的相關資料。

程家平說明，第6代電腦的解析度也大幅提升，目前使用的是3公里模式的解析度，預計未來可以加密到1公里；且全球模式從25公里提升到13公里，加強區域、氣候的解析能力。

另外，程家平提到，第6代電腦也能幫助預報時效延長，如目前颱風預報資料是7天，未來可以提供10天前的資料。

程家平說，人工智慧（AI）技術預測天氣是新發展的技術，傳統是用物理、科學方式來預報，人工智慧則是資料運算的方式，在預報作業與傳統計算求解的方式不同，速度快非常多；但人工智慧訓練需要相當長的時間，也相當複雜，因此也要配合相對應的電腦設備。

程家平指出，目前也在積極規劃使用台灣鄰近區域的數值模式歷史分析資料作為訓練基礎，開發適用於台灣鄰近區域的AI高解析度區域天氣預報模式，突破現有作業時效瓶頸，建構新世代預測模式。（編輯：陳政偉）1130226