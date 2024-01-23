新一代氣象儀器校正實驗室 可模擬強颱豪雨情境

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部中央氣象署與工業技術研究院合作建置新一代「氣象儀器校正實驗室」今天啟用，氣象署在溫度、風速及雨量等觀測上更精準，增進政府對各種自然災害的應變能力。

氣象署發布新聞稿，77年起就陸續成立各種氣象觀測儀器校正實驗室，科技快速發展，為進一步提升氣象觀測品質，掌握氣候變遷趨勢並增進防災能力，氣象署與工研院合作，建置完成新一代氣象儀器校正實驗室。

氣象署長程家平說，強化氣象儀器實驗室，除了是守護氣象觀測資料品質的重要一環，更是氣象產業發展的基礎、精準氣象觀測數據的保證。新一代「氣象儀器校正實驗室」，可使氣象觀測更精準，不僅增進對各種自然災害的應變能力，並為氣象儀器國造及驗證能力發展立下良好根基。

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根據氣象署提供的資料，新的儀器校正實驗室在壓力、溫度及濕度方面皆擴充了量測校正範圍；風速校正採用循環式風洞系統，最大校正強度也由11級風提升至17級風；雨量校正強度由每小時120毫米提升至300毫米。

另外，氣象署還可在新的實驗室模擬強烈颱風與超大豪雨影響下的劇烈風雨情境；太陽輻射實驗室新增暗房校正系統，大幅提升校正服務量能，滿足近年智慧農業與光電綠能發展所漸增的日照日射觀測儀檢校需求。（編輯：管中維）1130123