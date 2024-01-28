吳德榮：本週氣溫逐日回升 全台白天溫暖如春

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（中央社記者張雄風台北28日電）根據氣象署網站，今天清晨本島平地最低溫為桃園楊梅攝氏10.1度。氣象專家吳德榮說，明天至2月1日氣溫逐日回升，北部高溫約25度、中南部近30度，全台白天溫暖如春、早晚偏涼。

交通部中央氣象署今天發布低溫特報，寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍偏冷，其他地區早晚也偏冷。今晨至上午台南及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

根據氣象署網站，清晨本島平地最低溫為桃園市楊梅區10.1度。其他縣市部分，台南市南化區10.4度、台北市南港區為11度、台中市清水區11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新模式模擬顯示，明天至2月1日東北風減弱，逐漸轉為「高壓迴流」影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天「溫暖如春」、早晚涼，北部高溫25度以上、中南部接近30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，2月2日有1小波東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫微降，其他地區仍是穩定偏暖的天氣。（編輯：管中維）1130128

（圖取自facebook.com/cwa.weather）

北部及東半部短暫雨 中南部日夜溫差大

（中央社台北28日電）交通部中央氣象署表示，今天台灣附近仍為東北風的環境，加上華南水氣移入影響，北部及東半部地區局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，中南部日夜溫差大。

氣溫方面，各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫攝氏12至14度，其中在空曠地區或近山區有接近10度低溫發生的機率，花東約15、16度，白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17度，中部及台東約19至22度，南部最暖約23到26度，中南部日夜溫差大，南來北往、早出晚歸請留意溫度變化。

氣象署指出，若水氣與氣溫配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪、路面積冰的機率。

此外，氣象署提醒，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門將有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，請留意安全。（編輯：管中維）1130128