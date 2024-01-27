吳德榮：氣溫緩升 北台涼冷新竹以南晴朗穩定

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（中央社記者余曉涵台北27日電）中央氣象署觀測，今天清晨本島平地低溫出現在台南攝氏9.3度。氣象專家吳德榮說，今天白天冷空氣略為減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷，中南部日夜溫差大，新竹以南晴朗穩定。

根據中央氣象署官網，今天清晨上午平地最低溫出現在連江縣馬祖，只有7.6度，台灣本島平地最低溫是出現在台南只有9.3度。

氣象署持續發布低溫特報，寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區早晚亦寒冷，今天清晨至上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，今天冷空氣略減弱，氣溫緩升，北台仍偏涼微冷，中南部白天舒適早晚冷、日夜溫差大；北部多雲偶飄小雨，新竹以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

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吳德榮指出，今天晚間起到明天東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨的機率，新竹以南晴朗穩定，冷空氣偏弱、氣溫變化不大。

吳德榮指出，29日到2月2日東北風減弱、逐漸轉為「高壓迴流」影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，30日起北部高溫25度以上、中南部接近30度、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。（編輯：李亨山）1130127