基隆清晨9度 吳德榮：冷空氣將逐日減弱

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（中央社記者余曉涵台北26日電）根據交通部中央氣象署官網，今天清晨本島平地最低溫出現在基隆，僅攝氏9度。氣象專家吳德榮表示，冷空氣逐日減弱，氣溫將逐日回升。

氣象署觀測，清晨平地最低溫出現在離島的金門，只有7.1度；本島平地最低溫出現在基隆，只有9度。

氣象署持續發布低溫特報，寒流逐漸減弱，北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區也寒冷，今天北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」指出，冷空氣持續減弱，氣溫逐日緩升，今、明兩天大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨，西半部清晨有「輻射低溫」，中南部日夜溫差擴大，應注意。

吳德榮指出，27日晚上到28日東北風略增強，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫雨，北台白天氣溫微降，其他各地無影響。

吳德榮表示，29日至2月1日東北風減弱漸轉偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春、早晚涼，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部及金馬易起霧。（編輯：管中維）1130126