1月下旬寒流農損估111萬元 高麗菜達50.6萬元最慘重
2024/1/25 21:43（1/25 22:11 更新）
（中央社記者楊淑閔台北25日電）寒流農損顯現，農業部發布，經農糧署、漁業署彙整各縣市查報資料，截至今天傍晚5時，農業產物估計損失新台幣111萬元，主要受損作物為高麗菜，損失50.6萬元。
農業部發布1月下旬寒流農損統計，農產損失計111萬元（含養蜂損失18萬元），統計農作物被害面積20公頃，損害程度17%，換算無收穫面積3公頃。
受損作物主要為甘藍，被害面積10公頃，損害程度20%，換算無收穫面積2公頃，損失金額50.6萬元。
其次為桃損失18.3萬元、桶柑損失16.1萬元、結球白菜損失7.2萬元、甜椒損失8000元等。
另外，漁產損失36萬元，受損漁產主要為文蛤池混養虱目魚。
各縣市受損情形，以新竹縣損失76萬元、占52%最多，雲林縣損失36萬、占24%居次，屏東縣損失19萬元、占13%第3，以及桃園市損失16萬元、占11%等較為嚴重。
農業部說，相關農損將持續彙整更新發布。（編輯：陳政偉）1130125
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