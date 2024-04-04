地震後可以照常爬山？ 國家公園署：地質不穩定強烈建議避免

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（中央社網站4日電）花蓮外海3日發生規模7.2地震，多處山區道路因落石坍方封閉，4日已部分搶通。許多民眾在社群媒體討論「現在到底能不能上山」，國家公園署建議近日非必要避免入山，倘若必須進入山區，也要特別注意環境安全。

國家公園署發布公告，強震造成地貌改變及地質更加脆弱，山區環境不穩定，呼籲若還沒上山的民眾取消行程，已經在山上者應注意自身安全，評估縮短行程或是從安全的路段下山。

國家公園署強調，目前人力優先投入緊急搶修及執行山屋、步道及設施盤點巡察工作，請民眾非必要避免入山，以免發生危險。

受災較嚴重的太魯閣國家公園指出，太魯閣各級步道都有不同程度的損壞，小錐麓步道、得卡倫步道、燕子口步道、砂卡礑步道、白楊步道及慈母橋步道等多處落石、坍方，得卡倫步道有遊客遭落石擊中受傷不治，太魯閣國家公園將封閉園區各步道及遊客服務據點至4月7日。

玉山國家公園也在臉書發文表示，許多人問「地震過後山上是否安全？」，但世上並不存在絕對的安全，爬山一定有風險；當做好準備、規劃得宜時就相對安全，而在地震過後，地質趨於穩定再上山，「我們可以說你是相對安全的。」

林業署3日說明國家風景區開放狀況，太平山、池南、富源國家森林遊樂區及林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館、霞喀羅國家步道及宜蘭、花蓮分署所轄所有自然步道已休園或封閉。太平山森林遊樂區將封閉至5日，以維遊客安全。

已獲核可於3日至7日住宿大霸尖山九九山莊、能高越嶺道天池山莊、北大武山檜谷山莊、嘉明湖之向陽山屋及嘉明湖山屋者，申請隊伍得申請全額退費。（編輯：翁堃耀）1130404