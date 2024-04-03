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花蓮強震撼動山林 林業署：持續落石非必要勿入山區

2024/4/3 16:45
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（中央社記者吳欣紜台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，撼動山林；農業部林業保育署今天提醒，強震後餘震不斷，山區道路持續落石，加上近期預報有發生大雨機會，提醒民眾非必要勿進山區。

林業保育署今天發布新聞稿指出，花蓮地區今天發生芮氏規模7.2強震，之後大小餘震不斷，恐將持續1週，由於山區環境及道路易受影響衍生災害，提醒民眾非必要勿進山區，因為登山已在山區的民眾，請儘速下山，確保自身安全。

林業署表示，地震導致山區道路持續落石，且依據中央氣象署天氣預報，近期有大雨發生機會，林業保育署太平山、池南、富源國家森林遊樂區及林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館、霞喀羅國家步道及宜蘭、花蓮分署所轄所有自然步道已休園或封閉，且太平山森林遊樂區將封閉至5日，以維遊客安全。

林業署也提到，已核可於3日至7日期間住宿大霸尖山九九山莊、能高越嶺道天池山莊、北大武山檜谷山莊、嘉明湖之向陽山屋及嘉明湖山屋者，申請隊伍得申請全額退費。

林業署提醒，有關國家森林遊樂區及自然步道等場域即時開休園資訊，可透過林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網網站查詢。（編輯：陳仁華）1130403

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