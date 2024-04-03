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花蓮地震釀天池山莊地板裂 能高越嶺道多處崩塌

2024/4/3 15:40（4/3 16:35 更新）
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花蓮近海3日上午強震，能高越嶺道西段（圖）地質脆弱，指標0.3至0.7、9、10公里處多處崩塌，農業部林業及自然保育署南投分署呼籲山友近期暫緩入山。（農業部林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午強震，能高越嶺道西段（圖）地質脆弱，指標0.3至0.7、9、10公里處多處崩塌，農業部林業及自然保育署南投分署呼籲山友近期暫緩入山。（農業部林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年4月3日
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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）花蓮近海地震，天池山莊外地板出現裂痕，但不影響結構安全；另外，能高越嶺道西段地質脆弱易坍方，南投林業分署表示，指標0.3至0.7、9、10公里處多處崩塌，近期暫緩入山。

花蓮近海今天發生規模7.2地震，最大震度花蓮縣6強。農業部林業及自然保育署南投分署發布訊息指出，餘震易有落石，加上氣象預報未來幾天將有鋒面降雨，山區易坍方，請山友短期不要上山，4月3日至4月7日住宿天池山莊者可申請全額退費，不含匯款手續費。

南投林業分署表示，由於地質脆弱，能高越嶺道西段國家步道遇雨易崩塌或發生土石流災害，發生落石坍方時基於安全考量，會視災損程度暫時封閉並辦理搶修工程，造成通行不便請登山者體諒，也提醒雨季期間提高警覺，隨時注意降雨及土石流動態以維護安全。

南投分署表示，特別提醒攀登能高山域、住宿天池山莊遊客，行前應留意山區氣象及天池山莊網站公告訊息，若預定住宿當天遇交通部中央氣象署發布豪大雨特報或道路中斷等不可抗力因素，將退還已繳交的相關費用，請山友以安全為優先考量暫緩入山。（編輯：謝雅竹）1130403

#天池山莊
#花蓮地震
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