花蓮地震 外媒：台灣準備完善損失有限

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（中央社台北4日綜合外電報導）台灣昨天遭遇25年來最強地震，造成9人罹難多人受傷、幾處建築與路面受損，但災損程度相對有限。外媒評論說，這歸功台灣921地震後大力推動防災措施，對地震早有完善準備。

花蓮外海4月3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模，全台皆能感受明顯搖晃，花蓮地區出現多處災情。

美聯社今天報導指出，台灣對強烈地震並不陌生，但因出色的防震準備，地震對這座高科技島嶼所造成的損失相對有限。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）亦指出，台灣對地震準備完善，美國西岸一些地震好發帶即使在因應準備上做出程度不一的改善，但仍遠遠不及台灣。

美國密蘇里科技大學（Missouri University of Science and Technology）地震學家高尚行（Stephen Gao）表示，台灣抗震準備「名列國際前茅」，台灣「針對建物有嚴格規範，且擁有世界級地震觀測體系，同時普遍推行地震安全的公眾教育」。

台灣政府不斷增修新建和現有建物的抗震標準要求，即便這麼做可能會增加建築成本，並向願意接受建物抗震強度檢查的居民提供補貼。

台灣同時也在學校和工作場所進行地震演習，公共媒體和手機定期發布有關地震和安全的通知。

高尚行表示：「這些措施明顯增強台灣的抗震能力，有助減輕災難損害和人員傷亡。」

美國波士頓的東北大學（Northeastern University）政治學和公共政策教授奧德瑞奇（Daniel Aldrich）表示，1999年的921地震是一個重大警鐘，促成台灣著手進行關鍵的改革，改善緊急應變措施和減輕災害影響。

奧德瑞奇在電郵中表示，台灣921地震的因應作為引發外界強烈批評，因為緊急醫療小組花了幾個小時才抵達出事現場，救援人員缺乏訓練，政府機構間的行動缺乏妥善協調。

但台灣政府後來通過立法、建立相關組織來因應地震協調和培訓工作。奧德瑞奇表示，「我們在最近這次的地震正看見了成效」。

來自台灣，目前在華盛頓大學（University of Washington）進行博士後研究的地質學家賴序衡點出，921地震有2400人罹難，這次花蓮地震僅9人，防震努力清楚可見。

賴序衡表示：「我們的建築物更強固，設施更完善，外界可以知道我們對此相當認真，但這就是日常的一部分。」

賴序衡說：「我們花了25年，才有今天。」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130404