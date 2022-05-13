921地震後全國校舍改善 111年完成最後一塊拼圖

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（中央社記者陳至中台北13日電）民國88年發生的921地震，暴露出台灣中小學校舍耐震不足。教育部分階段改善，109年到111年投入新台幣166億元，完成最後一塊拼圖。

教育部今天發布新聞稿指出，921地震後，教育部針對88年以前興建的校舍，進行全面健康檢查，確認耐震能力，並逐年編列經費改善。在行政院支持下，到108年底已累計補強6526棟。109到111年度則是完成最後一階段。

耐震補強不只是東修西補，也結合各校特色。例如高雄市景義國小以新增梁柱及鋼框斜撐方式加強校舍結構，還搭配馬賽克磁磚設計圖騰裝飾，並將梁柱以彩漆粉刷，增加防水效果，讓補強的構件為校舍帶來嶄新活力朝氣。

苗栗縣獅潭國小在校舍施工過程中結合防災教育，邀請結構技師說明補強原理，並舉辦走讀關刀山大地震地景活動，培養學童對於天災的警覺性。

教育部表示，耐震工程會與美感教育結合，將藝術融入生活和學習。今年最後一階段完成1326棟改善工程後，就能確保全台師生都可在安全、舒適的校舍中教學。（編輯：管中維）1110513